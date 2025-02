Meteo Piemonte: alta pressione e clima più mite, ma tempo variabile nei prossimi giorni

MeteoWeb

Un campo di alta pressione continua a dominare il Piemonte, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni su tutto il territorio. Il tempo stabile e soleggiato è destinato a proseguire ancora per qualche tempo, sebbene nei prossimi giorni sia attesa una maggiore variabilità. L’arrivo di correnti più miti porterà infatti un’alternanza tra momenti soleggiati e fasi più nuvolose, con la possibilità di qualche debole pioggia, seppur isolata, in particolare sulle aree sud-orientali della regione. Nonostante questa lieve instabilità, le precipitazioni rimarranno generalmente assenti sul resto del Piemonte, mantenendo un contesto meteorologico favorevole.

Parallelamente, le temperature subiranno un graduale rialzo rispetto ai giorni scorsi, determinando un clima più mite, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Questo scenario si manterrà anche nel fine settimana, quando l’influenza dell’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteorologiche complessivamente buone, pur con momenti di cielo coperto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

