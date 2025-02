Meteo Piemonte: dal tepore in quota alla neve in pianura, svolta imminente

MeteoWeb

Il Piemonte sta vivendo una fase meteorologica caratterizzata da una marcata inversione termica, con condizioni nettamente diverse tra le aree di pianura e le zone montane. Nella giornata di martedì 4 febbraio 2025, l’ingresso di aria umida da est nei bassi strati atmosferici ha favorito la formazione di estese nebbie e nubi basse su pianure e colline, mentre sulle Alpi il cielo è rimasto sereno, regalando un panorama decisamente più limpido e soleggiato.

Le temperature massime hanno evidenziato il forte contrasto termico tipico delle inversioni: in pianura i valori si sono mantenuti tra i +6°C e i +9°C, mentre in alta quota il clima è stato decisamente più mite. Lo zero termico ha raggiunto quasi i 3.000 metri, con temperature che, durante il giorno, hanno assunto connotati primaverili. Alla Gardetta, nel Cuneese, a 2.300 metri di quota, si sono registrati +8°C, mentre a Sestriere, a 2.035 metri, il termometro ha toccato i +9°C. Perfino al Colle dell’Agnello, vicino ai 2.700 metri di altitudine, la temperatura è rimasta positiva, attestandosi sui +4°C.

Nei prossimi giorni il tempo si manterrà stabile, con condizioni prevalentemente soleggiate fino a giovedì. Tuttavia, nelle zone di bassa pianura permarrà il rischio di banchi di nebbia, che continueranno a caratterizzare le ore più fredde. A partire dalla seconda metà della settimana, si prevede un cambiamento significativo dovuto all’avvicinamento di una depressione in arrivo dalla Francia. Questo sistema di bassa pressione attiverà un flusso instabile da sud, portando un peggioramento diffuso con piogge estese e un abbassamento delle temperature. Il calo termico potrebbe determinare il ritorno della neve fino a bassa quota, con possibili episodi nevosi anche sulle pianure del basso Piemonte.

