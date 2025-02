Meteo Piemonte: aria fredda e nebbie fitte, ma il caldo è dietro l’angolo

MeteoWeb

Il Piemonte si trova attualmente sotto l’influenza di un’avvezione di correnti orientali nei bassi strati dell’atmosfera, che sta portando un afflusso di aria più fredda su pianure, colline e aree di bassa montagna. Questo fenomeno contribuirà a un inizio di settimana caratterizzato da un clima rigido e dalla formazione di nebbie e nubi basse, che in alcune zone potranno risultare persistenti, in particolare nelle giornate di lunedì e mercoledì. Con il passare dei giorni, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. L’alta pressione inizierà a rafforzarsi nella seconda parte della settimana, favorendo un rapido aumento dello zero termico e un generale rialzo delle temperature, particolarmente avvertibile sui settori alpini. Questo processo darà inizio a una fase di stabilità atmosferica prolungata, con condizioni asciutte e assenza di precipitazioni, che potrebbe protrarsi almeno fino al 24-25 febbraio.

Il contrasto tra il freddo iniziale e il successivo riscaldamento determinerà un quadro meteorologico piuttosto variegato, con foschie e nubi basse nelle zone pianeggianti nelle prime giornate della settimana, seguite da un progressivo miglioramento e un clima più mite soprattutto in montagna. L’assenza di perturbazioni e la crescente influenza dell’anticiclone renderanno dunque la seconda parte di febbraio particolarmente stabile, con temperature superiori alla media del periodo sui rilievi e condizioni di tempo prevalentemente asciutto su tutta la regione.

