Meteo Piemonte: incertezza previsionale per il weekend, ma senza scenari estremi

Nonostante le numerose ipotesi circolate negli ultimi giorni sui social e sui media, il quadro meteorologico per il Piemonte nel fine settimana resta ancora incerto. Le prospettive più estreme, che prevedevano un’ondata di gelo intenso o nevicate abbondanti fino a Torino, si rivelano poco realistiche. Tuttavia, il tempo subirà comunque un’evoluzione significativa, con un iniziale abbassamento delle temperature seguito da un rapido rialzo termico a partire da domenica.

Le prossime ore e la giornata di sabato saranno caratterizzate da un clima piuttosto freddo, in particolare sulle zone di montagna, mentre nelle aree di pianura le temperature rimarranno più miti. Sul fronte delle precipitazioni, le nevicate saranno abbondanti sull’arco alpino e sui rilievi appenninici, con accumuli anche nei fondovalle delle aree più esposte alle correnti di Scirocco.

Nel pomeriggio e nella serata di sabato, sarà possibile un breve periodo favorevole a nevicate a quote molto basse, in particolare sulle zone del Cuneese, nel basso Astigiano e nel basso Alessandrino fino ai settori appenninici, con possibili accumuli già oltre i 300 metri di quota. Nel Torinese, invece, la neve potrà manifestarsi solo a quote di bassa montagna o, temporaneamente, nelle zone collinari a sud del Po, prima di risalire sopra i 900-1.200 metri nella giornata di domenica.

Per quanto riguarda il capoluogo, la previsione esclude episodi nevosi significativi. Su Torino si attendono solo piogge, con temperature che sabato pomeriggio si attesteranno intorno ai +3/+4°C, per poi aumentare sensibilmente nel corso di domenica.

