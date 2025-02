Meteo Piemonte: maltempo e neve, attese forti precipitazioni nelle prossime ore

MeteoWeb

Le ultime analisi meteorologiche delineano un quadro sempre più chiaro in vista del peggioramento atteso nel weekend, con una dinamica perturbata che si preannuncia intensa sul Piemonte. Sebbene alcuni dettagli necessitino ancora di affinamento nelle prossime ore, cresce la probabilità di un passaggio perturbato significativo tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica. Questa fase di instabilità sarà accompagnata da precipitazioni diffuse e localmente intense, in particolare nelle aree al confine con la Liguria, dove i fenomeni potrebbero risultare più persistenti.

La configurazione atmosferica favorirà il ritorno della neve a quote relativamente basse su alcune zone della regione. Sabato pomeriggio e in serata, le prime nevicate interesseranno il basso Piemonte, con accumuli possibili lungo e a sud del Po, fino a raggiungere la pianura nel Cuneese e le vallate collinari più basse. Le aree dell’Astigiano e dell’Alessandrino vedranno la neve scendere fino a quote collinari, attorno ai 500-700 metri, mentre nel resto del Piemonte le precipitazioni nevose si manterranno a quote superiori, tra i 900 e i 1.200 metri.

Un’intensificazione dei fenomeni è attesa nelle zone di confine con la Liguria, in particolare sui settori appenninici, dove la neve potrebbe risultare abbondante, così come sulle Alpi del Cuneese e del Torinese, specialmente nel periodo compreso tra il pomeriggio di sabato e il pomeriggio di domenica. Con l’avanzare delle ore, un progressivo rialzo della quota neve è previsto nella giornata di domenica, portando le precipitazioni nevose a concentrarsi prevalentemente in montagna.

