Meteo Piemonte: maltempo ovunque, neve a quote basse e pioggia in pianura

MeteoWeb

Il Piemonte si prepara a vivere una fase di precipitazioni moderate e diffuse, previste nel tardo pomeriggio e in serata, con la fascia oraria tra le 15 e le 23 che dovrebbe risultare la più interessata. Nonostante gli ultimi aggiornamenti abbiano ridimensionato le cumulate complessive attese, le precipitazioni coinvolgeranno l’intera regione, con un’intensità variabile a seconda delle zone. Sulle alte valli alpine, più riparate dal flusso sud-occidentale in quota, i fenomeni saranno più deboli e irregolari.

Le nevicate tenderanno ad intensificarsi nelle prossime ore, a partire dai rilievi del basso Piemonte, con possibili accumuli fino in pianura nel basso Alessandrino e a quote di bassa collina tra l’Astigiano e l’alta pianura cuneese. Nel resto della regione, il limite della neve si attesterà generalmente tra i 400 e i 700 metri, con possibili abbassamenti lungo e a sud del Po nel Torinese, dove in alcuni casi si potranno osservare episodi di pioggia mista a neve fino alle zone pianeggianti in occasione dei rovesci più intensi. Sulle aree alpine, dal Torinese al Verbano-Cusio-Ossola, la quota neve si manterrà inizialmente tra i 500 e gli 800 metri, per poi risalire nella tarda serata e nella notte, portandosi oltre gli 800-1.100 metri, specialmente sui settori più esposti alla pianura.

A partire dalla notte, i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi nel Cuneese e nel Torinese, per poi esaurirsi su tutta la regione nel corso della mattinata di domani. Le ultime piogge si concentreranno nelle aree di confine con Liguria e Lombardia, mentre la neve continuerà a cadere dai 500-700 metri sull’Appennino e oltre i 1.000-1.200 metri sulle Alpi dell’alto Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.