Meteo Piemonte: tra nebbia e neve, in arrivo un impulso freddo con possibili imbiancate

Un nuovo impulso di aria fredda proveniente da est interesserà il Piemonte tra la prossima notte e la mattinata di domani, determinando condizioni meteorologiche invernali con la possibile attivazione di nevischio o neve da nebbia sulle aree prealpine e pedemontane. Le zone comprese tra Biellese, Torinese e Cuneese, al di sopra dei 400-500 metri di quota, potrebbero assistere a una temporanea imbiancata, con la formazione di galaverna oltre i 700 metri.

Queste precipitazioni, seppur deboli e irregolari, potrebbero manifestarsi nelle aree di bassa montagna che si affacciano sulle pianure, le quali rimarranno immerse nello strato nebbioso. Non si esclude la caduta di qualche fiocco di neve fino alle alte pianure, mentre sotto i 400 metri saranno più probabili episodi di pioviggine. Il limite tra nebbia, nubi basse e deboli fenomeni si attesterà intorno ai 1600-1800 metri fino alla mattinata, al di sopra dei quali il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso, con il transito di qualche velatura.

Dal punto di vista termico, la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da temperature pienamente invernali, con valori massimi compresi tra 2 e 6°C su pianure e colline. Si tratta comunque di valori relativamente miti rispetto a quelli previsti più a est, verso i Balcani, dove l’afflusso di aria artico-continentale darà origine a nevicate intense, localmente fino al livello del mare, su diversi Paesi dell’Europa orientale.

