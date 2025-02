Meteo Piemonte: neve e pioggia poi tregua parziale, ma l’instabilità persiste

MeteoWeb

Un’intensa circolazione di bassa pressione, attualmente situata sulla Francia, sta determinando un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche sul Piemonte. Fin dalla giornata di ieri, la regione è stata interessata da precipitazioni diffuse, con nevicate che si sono spinte fino a bassa quota, coinvolgendo anche le aree collinari del basso Piemonte e le zone interne occidentali. Nei prossimi giorni, lo scenario meteorologico subirà una parziale attenuazione dell’instabilità, ma la variabilità rimarrà marcata. Si potranno ancora verificare nuove precipitazioni, sebbene al momento permangano elevati margini di incertezza sull’evoluzione precisa del quadro atmosferico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

