Meteo Piemonte: cieli grigi e nubi diffuse in pianura, aria fredda in arrivo

Nei prossimi giorni il Piemonte sarà interessato da un aumento della copertura nuvolosa, causato dall’afflusso di correnti umide che porteranno cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Non si prevedono, tuttavia, fenomeni significativi, con il tempo che rimarrà asciutto sulla maggior parte del territorio. Parallelamente, un rinforzo dell’anticiclone favorirà un cambiamento nella circolazione atmosferica nei bassi strati, determinando l’ingresso di aria più fredda da est. Questo flusso orientale si insedierà nella pianura padana, mantenendo condizioni di cielo grigio sulle zone di pianura e pedemontane. A differenza di queste aree, le Alpi beneficeranno di un contesto meteorologico più stabile e soleggiato, con cieli limpidi e solo qualche velatura in transito.

Le temperature rispecchieranno pienamente un clima invernale, con valori massimi che non supereranno i 5-7°C nelle zone di pianura. Il mix tra cielo coperto e afflusso di aria fredda contribuirà a mantenere un’atmosfera rigida, tipica della stagione.

