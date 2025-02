Meteo Piemonte: nubi e freddo, ma senza precipitazioni

MeteoWeb

L’afflusso di correnti umide e fredde provenienti da est sta determinando una prevalenza di cieli nuvolosi o molto nuvolosi sul Piemonte, senza tuttavia dar luogo a fenomeni di rilievo. L’assenza di precipitazioni caratterizza il quadro meteorologico della regione, dove la copertura nuvolosa si manterrà estesa anche nei prossimi giorni. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili ma grigie, con poche variazioni nel corso della settimana. Solo sulle Alpi si potranno osservare maggiori schiarite, mentre nelle aree di pianura e nelle zone collinari il cielo resterà spesso coperto. Il clima sarà pienamente invernale, con temperature massime che non supereranno i 5-7°C, mantenendo una sensazione di freddo diffuso.

Non si prevedono cambiamenti significativi a breve termine, con il Piemonte che continuerà a vivere giornate caratterizzate da cieli chiusi e un’atmosfera rigida, tipica della stagione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

