Meteo Piemonte: nubi e pioviggine, ma il maltempo si intensifica nei prossimi giorni

L’afflusso di correnti umide sta interessando il Piemonte, determinando una copertura nuvolosa piuttosto diffusa. I cieli si presentano prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni di rilievo. La giornata di domenica sarà caratterizzata da una variabilità atmosferica con nubi irregolari, talvolta estese e compatte, soprattutto sulle aree orientali della regione, dove non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia o pioviggine entro la serata. Nel corso della prossima settimana, si prospetta un cambiamento più significativo del quadro meteorologico a causa dell’arrivo di sistemi perturbati di origine atlantica.

Lunedì sarà una giornata di transizione, con tempo sostanzialmente asciutto sul territorio piemontese, ma con segnali di un imminente peggioramento. Tra martedì e mercoledì, infatti, le precipitazioni diverranno più diffuse, con piogge estese su buona parte della regione. Contestualmente, sulle Alpi si assisterà al ritorno della neve, sebbene con quote di accumulo generalmente superiori ai 1300-1500 metri.

