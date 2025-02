Meteo Piemonte: pausa soleggiata prima dell’assalto del freddo nel weekend

MeteoWeb

Un robusto campo di alta pressione sta dominando la scena meteorologica sul Piemonte, assicurando condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutto il territorio. Sulla regione la settimana appena iniziata sarà caratterizzata dal consolidamento dell’anticiclone, che favorirà giornate serene e un generale miglioramento del quadro atmosferico. Tuttavia, nella giornata di martedì, si potranno osservare locali addensamenti nuvolosi, senza però compromettere il prevalente soleggiamento.

Le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi, con possibili punte intorno allo zero nelle aree di pianura. Durante le ore centrali della giornata, invece, il clima si manterrà relativamente mite, con massime che potranno raggiungere i 12-13°C. Sulle Alpi si registreranno marcate inversioni termiche, fenomeno tipico di periodi anticiclonici invernali, con valori più rigidi nei fondovalle rispetto alle quote più elevate.

A partire da venerdì e nel corso del prossimo fine settimana, il quadro meteorologico potrebbe subire un’evoluzione significativa. L’ingresso di correnti fredde provenienti dall’Europa orientale potrebbe determinare un cambiamento delle condizioni atmosferiche, aprendo la strada a un raffreddamento più marcato e a un possibile peggioramento del tempo.

