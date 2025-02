Meteo Piemonte: aumento della nuvolosità e peggioramento nel corso della settimana

MeteoWeb

L’assetto barico sul Piemonte è destinato a modificarsi nelle prossime ore, con una progressiva diminuzione della pressione che favorirà l’afflusso di aria più umida. Questo determinerà un rapido incremento della copertura nuvolosa, portando il cielo a diventare molto nuvoloso già dal pomeriggio-sera. Nel corso della prossima settimana, lo scenario meteorologico subirà un ulteriore cambiamento con l’arrivo di perturbazioni atlantiche più organizzate. Questi sistemi frontali determineranno un generale peggioramento del tempo, con il ritorno delle precipitazioni e delle nevicate sulle aree montuose. In particolare, tra martedì e mercoledì, le piogge si faranno più diffuse, mentre la neve interesserà principalmente le Alpi, generalmente a partire dai 1300-1500 metri di quota.

Si prospetta dunque un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche più instabili, con cieli spesso coperti e fenomeni precipitativi che potrebbero risultare localmente intensi.

