Meteo Piemonte: cielo uggioso, poi una svolta perturbata con piogge e neve

Il Piemonte si appresta a vivere una fase meteorologica caratterizzata da un progressivo aumento della copertura nuvolosa, determinato dall’arrivo di infiltrazioni umide di origine atlantica. Nei prossimi giorni, il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, senza tuttavia fenomeni di rilievo che possano incidere in modo significativo sulle condizioni atmosferiche della regione. Nel corso della nuova settimana, l’influenza delle correnti atlantiche diventerà più marcata, portando a un generale peggioramento del tempo. Lunedì sarà una giornata interlocutoria, con cieli coperti ma senza precipitazioni di rilievo, garantendo condizioni ancora relativamente stabili. A partire da martedì, invece, l’ingresso di una perturbazione più organizzata favorirà il ritorno di piogge diffuse, che si estenderanno progressivamente su buona parte del territorio piemontese.

L’apporto umido sarà accompagnato da un abbassamento delle temperature in quota, favorendo il ritorno della neve sui rilievi alpini, sebbene il limite delle nevicate si manterrà generalmente oltre i 1300-1500 metri. La tendenza per la seconda parte della settimana conferma dunque un contesto meteorologico più dinamico, segnato dall’alternanza tra precipitazioni e brevi fasi asciutte, con un’ulteriore intensificazione dell’instabilità che potrebbe influenzare il tempo anche nei giorni successivi.

