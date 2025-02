Meteo Piemonte: piogge e schiarite, in attesa di un nuovo fronte freddo

MeteoWeb

Una circolazione depressionaria si è intensificata sul Piemonte, portando fin dal mattino un cielo prevalentemente coperto e un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nel pomeriggio, le nubi hanno continuato ad aumentare, dando luogo a deboli precipitazioni sparse che hanno interessato diverse aree della regione. L’andamento della settimana si prospetta all’insegna di una spiccata variabilità, con fasi di instabilità che si alterneranno a momenti più asciutti e soleggiati. I settori orientali del Piemonte saranno particolarmente esposti a condizioni perturbate tra il pomeriggio e la serata odierna, con piogge che potrebbero protrarsi fino alle prime ore di mercoledì a seguito del passaggio di una modesta perturbazione in arrivo da ovest. Tuttavia, già da giovedì si prevede un miglioramento con l’arrivo di schiarite più ampie, sebbene il tempo resterà dinamico.

Verso la fine della settimana, una nuova perturbazione potrebbe transitare rapidamente nella giornata di venerdì 14, accompagnata da un afflusso di aria più fredda proveniente da nord. Questo cambiamento potrebbe portare un ulteriore calo delle temperature e nuove precipitazioni, mantenendo un quadro meteorologico incerto e soggetto a rapidi cambiamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

