Meteo Piemonte: tregua anticiclonica, ma nel weekend cambia tutto con pioggia e neve

MeteoWeb

Il Piemonte si trova attualmente sotto l’influenza di pressioni medio-alte, una configurazione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica e cieli parzialmente soleggiati. Nel corso della giornata, il tempo si manterrà generalmente asciutto, con la presenza di qualche nube sparsa e un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali, senza tuttavia particolari fenomeni associati. L’attenzione è però rivolta al fine settimana, quando è atteso un cambiamento significativo a causa dell’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dal Centro-Europa. Questo impulso perturbato, diretto verso il Mediterraneo occidentale, porterà un aumento della nuvolosità, con un peggioramento delle condizioni atmosferiche che potrebbe tradursi in precipitazioni diffuse. L’evoluzione di questa fase risulta ancora incerta, ma i primi scenari indicano la possibilità di piogge estese su gran parte del territorio piemontese e di nevicate fino a quote collinari.

L’ingresso di aria fredda determinerà un calo delle temperature, accentuando il contrasto termico tra le masse d’aria in gioco e favorendo la formazione di fenomeni più intensi nelle aree maggiormente esposte. Tuttavia, data la complessità della dinamica atmosferica, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per confermare l’esatta distribuzione delle precipitazioni e la quota neve. Il Piemonte si prepara dunque a un possibile cambiamento del quadro meteorologico, con il passaggio da un periodo stabile a uno scenario più tipicamente invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.