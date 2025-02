Meteo Piemonte: rapido passaggio perturbato, ma da domani torna il sole

MeteoWeb

Una perturbazione in rapido transito sta interessando il Piemonte, spinta da correnti umide in quota provenienti da Ovest-Sudovest. Il sistema sta portando precipitazioni sparse, con fenomeni localmente moderati sul Verbano Cusio Ossola e sulle pianure più orientali della regione, mentre sulle zone di pianura del Torinese e del Cuneese le piogge risultano deboli e irregolari. La quota neve si mantiene attorno ai 1.200-1.500 metri, con accumuli modesti sulle aree montane.

A partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, si assisterà a un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il ritorno del sole sarà accompagnato da un progressivo aumento delle temperature, che nel pomeriggio si porteranno su valori decisamente più miti. L’ingresso dei venti di foehn sulle aree alpine contribuirà a una generale stabilizzazione atmosferica, favorendo un rialzo termico con massime comprese tra 12 e 15°C sui settori di pianura e collina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.