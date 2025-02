Meteo Piemonte: tempo stabile e soleggiato, possibile peggioramento nel weekend

MeteoWeb

Un campo di alta pressione si è esteso sul Piemonte, favorendo condizioni meteorologiche stabili e cieli prevalentemente sereni su tutto il territorio. La giornata si presenta ampiamente soleggiata, con l’eccezione di qualche residua precipitazione ancora possibile nell’area dell’Alessandrino, dove persiste una debole instabilità. Questa situazione segna l’inizio di una fase temporaneamente più stabile che si protrarrà almeno fino a venerdì, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli su gran parte della regione. Tuttavia, l’evoluzione atmosferica per il fine settimana rimane incerta, con la possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Al momento, le previsioni non offrono ancora un quadro definito, rendendo necessarie ulteriori analisi per confermare l’eventuale ritorno delle perturbazioni.

In attesa di conferme più dettagliate, il Piemonte si appresta a vivere qualche giorno all’insegna del bel tempo, con un clima che invita a godere delle giornate soleggiate prima di possibili cambiamenti nel weekend.

