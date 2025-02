Meteo Piemonte: ultimi giorni di calma prima del ritorno del maltempo

MeteoWeb

Il Piemonte si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alta pressione, che favorisce condizioni di tempo stabile con ampi rasserenamenti e un clima generalmente asciutto. Tuttavia, nel corso del fine settimana, lo scenario meteorologico subirà alcune variazioni, con un’alternanza tra momenti soleggiati e fasi nuvolose che potrebbero portare a qualche debole pioggia, in particolare sulle aree centro-orientali della regione durante la giornata di sabato. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, con massime comprese tra gli 8 e i 10 gradi e un’assenza di gelate nelle zone di pianura e a bassa quota. L’aria non sarà particolarmente fredda, contribuendo a un clima più gradevole nonostante la variabilità delle condizioni atmosferiche.

Con l’inizio della prossima settimana, il quadro meteorologico subirà un cambiamento più deciso a causa dell’arrivo di perturbazioni atlantiche più organizzate. Questo porterà a un generale peggioramento del tempo, con il ritorno delle piogge su gran parte della regione e nevicate sulle zone montuose a quote medie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.