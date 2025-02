Meteo Piemonte: persiste la variabilità atmosferica con deboli piogge e qualche schiarita

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche in Piemonte continuano a essere influenzate da un regime di variabilità, con le maggiori cumulate nevose che si registrano sulle aree più settentrionali della regione. Questa zona, infatti, è stata maggiormente esposta agli afflussi di aria umida provenienti da ovest-sudovest, responsabili delle perturbazioni che hanno caratterizzato i mesi di dicembre e gennaio. Attualmente, il territorio regionale è interessato da infiltrazioni umide che determinano una copertura nuvolosa diffusa, con cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Tuttavia, le precipitazioni risultano assenti o comunque poco significative.

La settimana sarà improntata a un’alternanza di fasi instabili e momenti più asciutti. Tra il pomeriggio di martedì e le prime ore di mercoledì, il passaggio di una modesta perturbazione da ovest porterà un peggioramento più marcato sul settore orientale del Piemonte, dove saranno possibili deboli piogge. Successivamente, si prevede un graduale miglioramento, con schiarite soleggiate che si alterneranno a momenti di copertura nuvolosa, accompagnati da un rialzo delle temperature diurne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.