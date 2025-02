Meteo Piemonte: weekend di ghiaccio, tornano le gelate su tutta la regione

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, l’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota influenzerà le condizioni meteorologiche su buona parte del Nordest e del Centro-Sud, determinando un sensibile calo delle temperature, accompagnato da forti venti di Grecale e Tramontana. Questo peggioramento porterà a rovesci e temporali localizzati, con nevicate a quote basse lungo l’Appennino settentrionale, fino a lambire le zone di alta pianura in Emilia-Romagna.

Sul Piemonte, invece, la situazione si presenterà più stabile già dal pomeriggio odierno, con un graduale miglioramento e ampie schiarite grazie all’effetto del foehn, che contribuirà a un temporaneo rialzo delle temperature massime fino a valori compresi tra i 10 e i 13°C. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un marcato rinforzo dei venti da Est-Nordest, che risulteranno particolarmente intensi nelle zone orientali della regione e in Appennino, dove le raffiche potranno essere anche molto forti. In serata non si escludono brevi rovesci, con fenomeni nevosi possibili tra i 400 e i 700 metri lungo il confine con la Liguria, mentre locali piovaschi potranno interessare le aree a ridosso dei rilievi del Cuneese.

Durante il fine settimana, il Piemonte sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente soleggiate o poco nuvolose, con un aumento delle velature nella giornata di domenica ma senza precipitazioni. L’elemento di maggiore rilievo sarà il brusco calo delle temperature notturne, con valori che scenderanno nuovamente sotto lo zero. In particolare, nelle zone di pianura e nei fondovalle collinari del settore centro-orientale, si potranno registrare minime fino a -3/-5°C, favorendo il ritorno delle gelate. Le temperature diurne, invece, si manterranno su valori compresi tra 8 e 12°C su pianure e colline.

A partire dalla prossima settimana, e almeno fino a venerdì, il Piemonte sarà interessato da una fase asciutta e progressivamente più mite in quota, grazie all’espansione di un campo di alta pressione di matrice subtropicale. Questo contesto favorirà il ristagno dell’umidità nei bassi strati, con il possibile ritorno di banchi di nebbia sulle pianure orientali.

