Meteo Piemonte: ultimi giorni di sole, weekend con pioggia e freddo

MeteoWeb

Il Piemonte si trova attualmente sotto l’influenza di un campo di alta pressione, che garantisce condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni su gran parte del territorio. Tuttavia, nelle pianure orientali la presenza di nebbie potrebbe limitare la visibilità nelle ore più fredde, rappresentando l’unica variabile in un contesto altrimenti soleggiato. Questa fase di tempo stabile non è destinata a durare a lungo. Con l’avvicinarsi del fine settimana, l’evoluzione meteorologica si orienta verso un peggioramento dovuto all’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dal Centro-Europa. Questa circolazione, in movimento verso il Mediterraneo occidentale, porterà un graduale aumento della copertura nuvolosa, seguito dal ritorno delle precipitazioni. Le piogge potrebbero risultare diffuse su diverse aree della regione, mentre il calo delle temperature favorirà nevicate fino a quote collinari.

Nonostante questa tendenza sia già delineata, permangono ancora margini di incertezza riguardo all’esatta traiettoria della perturbazione e all’intensità delle precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.