Meteo Puglia: alta pressione temporanea, ma un nuovo peggioramento è dietro l’angolo

MeteoWeb

La perturbazione che fino alla serata di ieri ha interessato la Puglia, portando piogge diffuse, si è ormai allontanata verso la Grecia, sospinta dall’arrivo di un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Questa rimonta anticiclonica garantirà un breve intervallo di stabilità atmosferica tra oggi e domani, prima di un nuovo peggioramento atteso per la giornata di domenica. La giornata odierna si presenterà dunque caratterizzata da una variabilità diffusa, con la possibilità di residue precipitazioni nelle prime ore del mattino sul Salento, mentre sul resto della regione prevarranno condizioni più asciutte. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, con una prevalenza di maestrale, mentre i mari risulteranno poco mossi. Le temperature saranno in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno raggiungere i 13-15°C e minime comprese tra i 6 e i 10°C.

L’inizio di marzo sarà accompagnato da un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione. I venti subiranno una rotazione dai quadranti meridionali, con l’ingresso dello scirocco, il quale determinerà un aumento del moto ondoso, rendendo i mari più mossi. Le temperature continueranno a salire, con punte di 16°C nelle province di Foggia e del Salento, confermando una fase più mite prima dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Domenica, infatti, il quadro meteorologico subirà un nuovo cambiamento con l’ingresso di un sistema perturbato che porterà piogge diffuse, in particolare sulle province di Foggia, BAT e Bari. L’arrivo di questa perturbazione sarà accompagnato da venti provenienti da nord-est, che contribuiranno a rendere i mari mossi e determineranno un calo delle temperature. Dopo la temporanea fase più mite, i valori torneranno a diminuire, segnando il ritorno di un clima più fresco su tutto il territorio pugliese. L’evoluzione atmosferica per i giorni successivi richiederà ulteriori conferme, ma la dinamicità meteorologica di questo periodo lascia presagire nuovi cambiamenti nel breve termine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.