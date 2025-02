Meteo Puglia: tra freddo russo e anticiclone, weekend con sorprese in arrivo

MeteoWeb

La Puglia si trova attualmente in una situazione meteorologica di equilibrio tra due influenze opposte: da un lato, l’aria fredda di origine russa che staziona sui Balcani, dall’altro un campo di alta pressione più mite che avanza da ovest. Questo contrasto determina condizioni di tempo generalmente stabile, ma ancora con temperature dal sapore invernale. La giornata odierna sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con venti sostenuti di maestrale che manterranno mosso in particolare il Mar Adriatico. Le temperature, pur restando rigide, inizieranno una lieve ripresa nei valori massimi, che si attesteranno tra i 10 e i 12 gradi, mentre le minime oscilleranno tra 0 e 8 gradi, con un clima ancora freddo nelle ore più fredde.

Domani il risveglio sarà particolarmente rigido, con estese gelate su gran parte della regione e temperature che, in diverse località, scenderanno al di sotto dello zero. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo sarà sereno su tutto il territorio, mentre i venti caleranno fino a risultare deboli o del tutto assenti. I mari torneranno progressivamente calmi, contribuendo a una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

Domenica la situazione vedrà un parziale cambiamento, con un cielo che, pur mantenendosi generalmente poco nuvoloso, potrà risultare a tratti più coperto. In serata saranno possibili piovaschi isolati, concentrati principalmente sui Monti Dauni. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali, con mari poco mossi. Le temperature continueranno a salire, con valori massimi che potranno raggiungere i 13-14 gradi, segnando un ulteriore passo verso un clima più mite.

Lunedì potrebbe segnare il ritorno della pioggia, con un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche.

