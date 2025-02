Meteo Puglia: freddo in aumento, temperature in calo per venti di Grecale

MeteoWeb

Una nuova ondata di aria fredda ha raggiunto i Balcani, influenzando anche le condizioni meteo sulla Puglia. Mentre un campo di alta pressione si estende a ovest garantendo tempo stabile, l’afflusso di correnti fredde determina un calo delle temperature, con valori inferiori alla media del periodo. La giornata odierna si presenta con cieli variabili e la possibilità di piovaschi sul Gargano e sull’estremo Salento. I venti, prevalentemente da maestrale, mantengono i mari poco mossi, mentre le temperature si attestano su valori minimi compresi tra 0 e 9 gradi e massime che non superano i 10-12 gradi.

Nelle prossime ore l’aria fredda continuerà a lambire il versante adriatico, determinando un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani il cielo sarà tra poco e parzialmente nuvoloso, con possibili rovesci lungo la fascia costiera, in particolare tra il barese e il brindisino. I venti si disporranno dai quadranti nord-orientali, con raffiche sostenute di Grecale che renderanno i mari mossi. Il freddo sarà più incisivo, con minime che potranno scendere fino a -1 grado nelle zone interne e massime che difficilmente supereranno i 9-10 gradi.

Le temperature si manterranno inferiori alle medie stagionali fino a venerdì, per poi risalire gradualmente a partire dal fine settimana. E proprio nel weekend si intravede una svolta nelle condizioni meteo: tra sabato e domenica il tempo si manterrà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, favorendo un lieve miglioramento termico.

