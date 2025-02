Meteo Puglia: miglioramento delle condizioni, ma clima freddo e instabile

MeteoWeb

Dopo le piogge e la copertura nuvolosa che hanno interessato la Puglia nei giorni scorsi, la perturbazione responsabile di questo scenario si è spostata verso la Grecia, favorendo un deciso miglioramento del tempo. La settimana sarà caratterizzata da un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con un generale abbassamento delle temperature che porterà condizioni più rigide rispetto alla norma stagionale. Nelle prossime ore, il cielo si presenterà tra poco nuvoloso e parzialmente coperto, con la possibilità di occasionali acquazzoni lungo la fascia adriatica, specialmente tra il Barese e il Salento. I venti soffieranno deboli da nord-ovest, mentre i mari risulteranno poco mossi. Le temperature saranno in diminuzione, con valori minimi compresi tra 3 e 10 gradi e massime che non supereranno i 12-13 gradi.

La tendenza per la giornata successiva conferma un quadro di variabilità, con possibili piovaschi che interesseranno il Gargano e l’estremo Salento. La ventilazione continuerà a provenire da maestrale, mantenendo i mari poco mossi. Il calo termico proseguirà, accentuando la sensazione di freddo.

Nei prossimi giorni, una massa d’aria gelida proveniente dai Balcani porterà temperature inferiori alle medie del periodo, creando un contesto pienamente invernale. Tra mercoledì e venerdì, le condizioni saranno particolarmente favorevoli alla formazione di gelate nelle ore mattutine, soprattutto nelle zone interne. L’andamento della settimana sarà quindi segnato da un clima rigido, con episodi di instabilità alternati a momenti di tempo asciutto, in un contesto prettamente invernale.

