Meteo Puglia: in arrivo un nuovo peggioramento con piogge e calo termico

Un nuovo impulso di instabilità si prepara a raggiungere la Puglia nelle prossime ore, portando un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nella mattinata odierna, dense nebbie hanno interessato il Salento e le aree interne della regione, limitando la visibilità su diversi settori. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con la possibilità di piovaschi, soprattutto dal pomeriggio-sera, quando le precipitazioni si concentreranno sulla Puglia meridionale, sul Tavoliere e in modo irregolare nella provincia di Barletta-Andria-Trani. La ventilazione sarà moderata dai quadranti meridionali, con venti di Scirocco che manterranno i mari prevalentemente calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un lieve aumento, con valori minimi compresi tra 5 e 10°C e massime che potranno raggiungere i 15-16°C.

L’evoluzione meteorologica per la giornata di domani conferma un ulteriore peggioramento. Fin dalle prime ore del mattino, il cielo risulterà coperto e, a partire dalla metà della giornata, le piogge si estenderanno progressivamente su gran parte del territorio regionale. Nel pomeriggio, si assisterà a un’intensificazione dei fenomeni, con la formazione di temporali localizzati. I venti rinforzeranno da Scirocco, determinando un aumento del moto ondoso con mari che diventeranno mossi. Contestualmente, le temperature inizieranno una graduale discesa, segnando la fine della temporanea fase più mite.

L’instabilità persisterà anche nella giornata di domenica, quando le nubi continueranno a dominare il cielo pugliese, con piovaschi sparsi che interesseranno in particolare le ore mattutine. Successivamente, si potrà assistere a una parziale attenuazione dei fenomeni. La ventilazione subirà una rotazione dai quadranti settentrionali, con venti in rinforzo da Nord-Nordest, mentre i mari resteranno poco mossi. Le temperature continueranno a calare, riportando un clima più fresco su tutta la regione.

L’ingresso di questa nuova fase di maltempo segnerà quindi un netto cambiamento rispetto ai giorni precedenti, con precipitazioni più diffuse e un calo termico progressivo che accompagnerà l’evoluzione atmosferica del fine settimana.

