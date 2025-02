Meteo Puglia: le nuvole lasciano spazio al sereno, miglioramento in vista

MeteoWeb

La situazione meteorologica sulla Puglia è ancora influenzata da una perturbazione in transito sulla Grecia, che continua a portare condizioni di instabilità. Tuttavia, il peggioramento è ormai agli sgoccioli: nel corso del pomeriggio è atteso un netto miglioramento grazie all’affermazione temporanea dell’alta pressione.

Nelle prime ore della giornata, saranno ancora possibili deboli piovaschi lungo la fascia adriatica, seguiti da un rapido diradamento delle nubi con ampie schiarite su tutto il territorio regionale. La ventilazione, in graduale cambiamento, tenderà a disporsi dai quadranti nord-occidentali con il ritorno del maestrale, determinando un moto ondoso sostenuto, soprattutto sui settori adriatici.

Le temperature si manterranno pressoché stabili, con valori massimi compresi tra i 10 e i 12 gradi e minime oscillanti tra i 2 e i 10 gradi. Per la giornata di domani è atteso un ulteriore miglioramento, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. I venti rimarranno tesi da nord-ovest, contribuendo a mantenere i mari mossi, in particolare lungo la costa adriatica. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime che non supereranno i 10-11 gradi.

Guardando ai prossimi giorni, non si prevedono variazioni significative nei valori termici. Il clima resterà in linea con le medie stagionali almeno fino a domenica, senza particolari sbalzi né ondate di freddo o caldo anomalo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

