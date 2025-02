Meteo Puglia: in arrivo una fase di maltempo con piogge diffuse

MeteoWeb

Nelle prossime ore, una perturbazione si sposterà verso sud raggiungendo la Puglia, determinando un peggioramento delle condizioni atmosferiche. A partire dal tardo pomeriggio e in serata, le prime piogge interesseranno il Foggiano, per poi estendersi progressivamente al resto della regione. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, con predominanza di scirocco, mentre i mari si manterranno calmi o poco mossi. Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, con valori minimi compresi tra 4 e 10 gradi e massime che potranno raggiungere i 13-15 gradi. Nella giornata di domani, il tempo si presenterà ancora variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Nel pomeriggio, non si escludono piovaschi sparsi sulla Puglia centrale.

La ventilazione sarà debole dai quadranti sud-sudoccidentali, mentre i mari continueranno a rimanere poco mossi. Anche il quadro termico non subirà variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

