Meteo Puglia: più stabilità, ma ancora nubi e freddo

Un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso sulla Puglia con l’inizio della settimana, grazie alla progressiva ripresa delle correnti anticicloniche. Tuttavia, la presenza di un flusso di aria fredda e umida di origine nord-occidentale continuerà a influenzare il quadro atmosferico, determinando la formazione di una copertura nuvolosa piuttosto diffusa. Sebbene la nuvolosità risulterà spesso compatta, i fenomeni precipitativi saranno limitati e prevalentemente circoscritti alle aree montuose, senza particolari episodi di rilievo.

La circolazione depressionaria ancora presente sulla regione potrà mantenere condizioni di instabilità residua, ma tenderà progressivamente ad allontanarsi, favorendo un generale miglioramento del tempo. Nonostante ciò, il cielo si presenterà ancora irregolarmente nuvoloso, con nubi a tratti estese che non impediranno, però, il consolidarsi di un quadro meteorologico più stabile rispetto ai giorni precedenti.

L’azione delle correnti nord-occidentali contribuirà a mantenere un contesto climatico relativamente fresco, specie nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. Le temperature, pur senza variazioni significative, potrebbero subire leggere oscillazioni in funzione della copertura nuvolosa e dell’eventuale presenza di schiarite. Nel complesso, il trend appare orientato verso un graduale miglioramento, con un’attenuazione dell’instabilità e un ritorno a condizioni più asciutte, seppur con la persistenza di una nuvolosità diffusa.

