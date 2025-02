Meteo Puglia: molte nubi ma miglioramento in arrivo

MeteoWeb

L’influenza di correnti fredde e umide provenienti dai quadranti nord-occidentali sta determinando condizioni atmosferiche prevalentemente nuvolose sulla Puglia. La copertura nuvolosa è diffusa su gran parte del territorio regionale, con cieli che si mantengono grigi o molto nuvolosi, sebbene senza fenomeni di rilievo. Nelle prossime ore, la persistenza di queste infiltrazioni umide continuerà a favorire un contesto instabile, con nubi compatte e qualche isolata precipitazione, più probabile nelle aree interne e lungo i rilievi. Tuttavia, non sono attesi episodi significativi e il quadro meteorologico rimarrà nel complesso tranquillo.

A partire da venerdì, il graduale rinforzo dell’alta pressione segnerà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. La nuvolosità tenderà a diradarsi progressivamente, lasciando spazio a un tempo più stabile e soleggiato. Il ritorno di condizioni anticicloniche garantirà un clima più sereno, con cieli via via più limpidi e un graduale aumento del soleggiamento su tutta la regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.