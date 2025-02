Meteo Puglia: dal sole alle nuvole, il tempo cambia con l’arrivo di nuove perturbazioni

MeteoWeb

L’anticiclone che nei giorni precedenti ha garantito stabilità atmosferica inizia a mostrare segnali di cedimento, consentendo l’afflusso di correnti più umide sulla Puglia. A partire dal pomeriggio, la nuvolosità tende ad aumentare rapidamente, sebbene senza fenomeni di rilievo immediato. La situazione evolve in un contesto di generale stabilizzazione grazie a un nuovo incremento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-orientale, favorendo condizioni più soleggiate e asciutte, con ampie schiarite che caratterizzano l’inizio della settimana.

L’attenzione si sposta poi verso la metà della settimana, quando una nuova perturbazione potrebbe influenzare il tempo sulla regione. Il peggioramento, atteso tra mercoledì e giovedì, potrebbe portare le prime precipitazioni, con particolare coinvolgimento del Brindisino, del Leccese e del Tarantino. Il contesto termico rimane in linea con le medie stagionali, senza particolari variazioni nei valori massimi e minimi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

