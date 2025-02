Meteo Puglia: piogge improvvise e vento forte, poi breve tregua

MeteoWeb

La perturbazione che da ieri sta interessando la Puglia continuerà a influenzare il quadro meteorologico regionale anche nelle prossime ore, mantenendo condizioni di marcata instabilità. Il cielo sarà caratterizzato da un’alternanza di nubi e schiarite, con la possibilità di improvvisi acquazzoni che si concentreranno prevalentemente sulla parte centro-meridionale della regione. I venti soffieranno con moderata intensità da grecale, contribuendo a mantenere i mari mossi. Le temperature si manterranno stabili, con valori massimi compresi tra 11 e 13 gradi e minime oscillanti tra 3 e 10 gradi.

Nel corso della giornata successiva, gli ultimi piovaschi si manifesteranno lungo la costa adriatica nelle prime ore del mattino, prima di lasciare spazio a una maggiore variabilità atmosferica con schiarite più ampie su tutto il territorio. La ventilazione cambierà direzione, ruotando da maestrale, mentre lo stato del mare rimarrà mosso. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

L’attenzione è ora rivolta al fine settimana, quando un nuovo peggioramento potrebbe riportare condizioni di instabilità più marcate sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

