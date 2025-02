Meteo Puglia: piogge, temporali e rischio grandinate

MeteoWeb

Un vortice di instabilità ha raggiunto l’Italia centro-meridionale e nelle prossime ore porterà condizioni di maltempo sulla Puglia, con un peggioramento progressivo che coinvolgerà gran parte della regione. La giornata odierna sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, con lo sviluppo di temporali nel pomeriggio, soprattutto sulle aree centro-meridionali del territorio. Le precipitazioni potranno essere localmente intense e accompagnate da grandinate sparse. I venti soffieranno in modo sostenuto dai quadranti meridionali, favorendo un moto ondoso piuttosto accentuato sui mari circostanti.

Le temperature subiranno una lieve diminuzione, con valori minimi compresi tra 3 e 10 gradi e massime che non supereranno i 12-13 gradi. Anche la giornata di domani si manterrà instabile, con nuvolosità diffusa e piogge sparse, in particolare durante le ore mattutine. Nel pomeriggio, pur permanendo cieli coperti, i fenomeni tenderanno a diminuire. Il vento ruoterà dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente poco mossi, mentre le temperature continueranno a scendere leggermente.

L’inizio della prossima settimana vedrà un contesto meteorologico ancora incerto. Lunedì il cielo si presenterà variabile, con molte nubi e la possibilità di acquazzoni, che interesseranno in particolare il Barese e il Salento. I venti cambieranno direzione, provenendo da ovest-nordovest, mentre il moto ondoso rimarrà contenuto. Le temperature proseguiranno nel loro graduale calo, mantenendo un clima fresco e instabile.

