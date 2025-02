Meteo Puglia: in arrivo piogge e temporali nel weekend, venti di Scirocco e clima instabile

MeteoWeb

L’attuale configurazione meteorologica sul Mediterraneo è dominata da una massa d’aria instabile che sta già determinando un aumento della nuvolosità sulla Puglia, accompagnato da isolati piovaschi. Tuttavia, il peggioramento più marcato è atteso a partire da sabato, quando l’arrivo di una perturbazione di origine nord-europea porterà precipitazioni più diffuse e un’intensificazione dell’instabilità atmosferica. Nel corso della giornata odierna, la mattinata sarà caratterizzata dalla presenza di fitte nebbie in Salento e nelle aree interne, mentre nel resto della regione il cielo si manterrà poco nuvoloso, con una tendenza a un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Nel pomeriggio e in serata si potranno verificare piovaschi più consistenti sulla Puglia meridionale. La ventilazione sarà prevalentemente moderata dai quadranti meridionali, con venti di Scirocco che manterranno i mari calmi o poco mossi.

Le temperature non subiranno variazioni significative, con valori minimi compresi tra i 2 e i 10 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 12 e i 15 gradi. Anche nella giornata di domani il quadro meteorologico rimarrà pressoché invariato, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e possibilità di acquazzoni localizzati, soprattutto nel Salento. I venti continueranno a soffiare da Scirocco, mantenendo i mari generalmente poco mossi e contribuendo a una persistenza delle attuali condizioni termiche.

Il peggioramento più significativo è atteso tra sabato e domenica, quando l’avvicinarsi della perturbazione favorirà un aumento dell’instabilità atmosferica su tutta la regione. Le precipitazioni diventeranno più diffuse, assumendo in alcune aree carattere temporalesco, con rovesci di moderata o forte intensità. Il weekend sarà dunque segnato da un deciso cambio delle condizioni meteo, con un clima più dinamico e un’accentuazione del maltempo soprattutto nelle zone interne e costiere della Puglia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.