Meteo Puglia: piogge e vento in arrivo, la tregua è finita

La Puglia si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche che, tra domani e lunedì, porterà un’ondata di maltempo caratterizzata da piogge diffuse, temporali e un progressivo calo delle temperature. Nelle prossime ore, il cielo andrà coprendosi gradualmente, con la nuvolosità che si intensificherà nel corso del pomeriggio e della serata. I venti tenderanno a ruotare da scirocco, mantenendo i mari poco mossi e un quadro termico ancora stabile, con temperature massime comprese tra i 13 e i 15 gradi e minime variabili tra i 3 e i 10 gradi a seconda delle zone.

Con l’avvicinarsi della perturbazione, la giornata di domani segnerà un deciso peggioramento, rendendo indispensabile l’ombrello per chiunque si trovi all’aperto. A partire dalla tarda mattinata, le precipitazioni diventeranno più diffuse, interessando l’intera regione con particolare intensità nelle zone del Salento, dove non si esclude la formazione di temporali. I venti, sempre orientati da scirocco, contribuiranno a mantenere un contesto instabile, mentre il moto ondoso dei mari tenderà ad aumentare. Contestualmente, si assisterà a una lieve diminuzione delle temperature, con valori che inizieranno a scendere progressivamente rispetto ai giorni precedenti.

Il maltempo insisterà anche nella giornata di lunedì, con un cielo che rimarrà coperto su tutta la regione e precipitazioni che continueranno a interessare vari settori della Puglia. Il vento tenderà a disporsi da est-sudest con un’intensità moderata, contribuendo a mantenere i mari mossi e le condizioni di instabilità atmosferica. Le temperature subiranno un ulteriore calo, segnando un raffreddamento più marcato che renderà il clima decisamente più rigido rispetto ai giorni precedenti.

