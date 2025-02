Meteo Puglia: settimana tra rovesci, temporali e instabilità diffusa

MeteoWeb

La Puglia si trova attualmente sotto l’influenza di infiltrazioni umide che determinano un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione. Nonostante la diffusa copertura nuvolosa, al momento non si registrano fenomeni di rilievo, con condizioni meteorologiche che rimangono stabili e asciutte. Tuttavia, lo scenario è destinato a cambiare con l’avvicinarsi della nuova settimana, quando un peggioramento più deciso porterà piogge e temporali. A partire dal pomeriggio di lunedì, le prime precipitazioni sparse inizieranno a interessare il territorio, in alcuni casi sotto forma di rovescio. La fase più intensa del maltempo è attesa tra martedì e mercoledì, quando un minimo depressionario tenderà a posizionarsi sulle regioni meridionali, favorendo un aumento dell’instabilità atmosferica con fenomeni diffusi e localmente intensi. Questo scenario potrebbe determinare episodi di piogge abbondanti e temporali, specie nelle aree più esposte all’azione ciclonica.

Dopo questa fase perturbata, si intravede la possibilità di un graduale ritorno a condizioni più stabili, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni e un miglioramento del quadro atmosferico. Le temperature, nel frattempo, non subiranno variazioni significative, mantenendosi in linea con i valori stagionali. L’evoluzione della situazione resta comunque sotto osservazione, con la possibilità di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

