Meteo Puglia, il cielo si apre: schiarite in arrivo dopo una giornata grigia

La Puglia si avvia verso un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, con le correnti umide che, dopo aver caratterizzato la giornata con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, tendono gradualmente a perdere intensità. Questo processo favorirà ampie schiarite nel corso della serata, riportando una maggiore stabilità atmosferica sulla regione. Nel fine settimana, tuttavia, una nuova evoluzione atmosferica porterà a un aumento della copertura nuvolosa. La formazione di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo determinerà un afflusso di aria umida che contribuirà a rendere il cielo più grigio e compatto. Le precipitazioni, seppur presenti, saranno generalmente deboli e intermittenti, con maggiore probabilità di interessare la Puglia centro-meridionale.

A partire da domenica, lo scenario potrebbe nuovamente cambiare, con il possibile ritorno a condizioni più stabili. Si potranno verificare alcune schiarite e un’attenuazione della nuvolosità, mentre le piogge tenderanno ad essere assenti o del tutto sporadiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

