Meteo Puglia: scirocco in arrivo, weekend tra nubi e acquazzoni improvvisi

La Puglia si trova ancora sotto la protezione dell’alta pressione, ma i primi segnali di un cambiamento meteorologico iniziano a farsi evidenti. Un vortice instabile sta prendendo forma tra la Sardegna e il Nord Africa, mentre una perturbazione sta attraversando l’Europa Centrale, determinando un’evoluzione delle condizioni atmosferiche anche sul nostro territorio a partire da domani.

La giornata odierna si manterrà stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. I venti soffieranno da Maestrale, rendendo i mari mossi, soprattutto lungo la costa adriatica. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi che non supereranno i 10-12 gradi e minime comprese tra 1 e 7 gradi, delineando un contesto termico pienamente invernale.

A partire da domani, il vento cambierà direzione, con la rotazione dei flussi da Scirocco, portando un progressivo aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio si potranno verificare i primi piovaschi, inizialmente concentrati sul Salento per poi estendersi, in modo irregolare, anche alla Puglia centrale. Il mare Ionio risulterà mosso, mentre le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi nei valori attuali.

Nel fine settimana il tempo si presenterà più instabile, con cieli coperti e un aumento della possibilità di precipitazioni. Sabato e domenica saranno caratterizzati da molte nubi e improvvisi acquazzoni, che potranno manifestarsi in modo sparso sulla regione. Il contesto termico rimarrà in linea con i valori tipici del periodo, senza particolari sbalzi di temperatura.

L’evoluzione delle prossime ore sarà determinante per comprendere l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni nel weekend. L’arrivo dello Scirocco e la crescente instabilità atmosferica potrebbero infatti accentuare il rischio di piogge più diffuse, rendendo il fine settimana uggioso e a tratti perturbato.

