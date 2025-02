Meteo Puglia: sole e clima mite, ma il maltempo è dietro l’angolo

MeteoWeb

La Puglia è attualmente interessata da un campo di alta pressione che assicura condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutto il territorio. Il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con un’atmosfera gradevole e priva di fenomeni significativi. Anche la giornata di domenica manterrà caratteristiche simili, con tempo prevalentemente asciutto e temperature che non subiranno variazioni di rilievo. Con l’inizio della nuova settimana, tuttavia, si prospetta un graduale cambiamento del quadro meteorologico. A partire da lunedì pomeriggio, un peggioramento porterà un aumento della nuvolosità e il ritorno delle piogge, che risulteranno sparse ma localmente più intense sotto forma di rovescio. Nonostante questo cambiamento, le temperature si manterranno stabili, senza particolari oscillazioni rispetto ai giorni precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

