Meteo Puglia: tempo stabile, freddo e gelate al mattino; piovaschi sui settori meridionali

MeteoWeb

L’Italia è interessata da una temporanea espansione dell’alta pressione, che garantisce condizioni di stabilità atmosferica su gran parte del territorio. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche eccezione sulla Puglia meridionale, dove nel pomeriggio e in serata saranno possibili brevi piovaschi. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, in particolare da scirocco, mentre i mari risulteranno calmi o poco mossi. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Al mattino si registrano valori piuttosto bassi, con diffuse gelate e minime comprese tra -1 e 3 gradi. Nel corso della giornata, le massime raggiungeranno valori compresi tra 11 e 13 gradi, mantenendosi nella media stagionale. Anche per la giornata di domani non si prevedono cambiamenti rilevanti: il cielo rimarrà sereno su tutto il Paese, con temperature stazionarie e un’intensa sensazione di freddo nelle ore più fredde. I venti si manterranno deboli dai quadranti meridionali e i mari continueranno a presentare condizioni di scarsa agitazione.

La stabilità atmosferica caratterizzerà anche l’inizio della settimana, con condizioni meteo sostanzialmente invariate fino a martedì. Tuttavia, a partire da mercoledì si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di locali acquazzoni in alcune aree. Le temperature, invece, dovrebbero restare nei valori tipici del periodo, senza variazioni significative.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.