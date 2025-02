Meteo Puglia: stabilità atmosferica con qualche nube, possibile peggioramento nel fine settimana

MeteoWeb

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sulla Puglia, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del territorio. Le giornate trascorrono con cieli sereni o poco nuvolosi, sebbene nel corso del pomeriggio si possa assistere a un temporaneo aumento della copertura nuvolosa, destinata poi a diradarsi progressivamente nelle ore serali. Questa fase di relativa tranquillità potrebbe subire una lieve interruzione verso la metà della settimana, quando è atteso un modesto incremento dell’instabilità, con la possibilità di qualche pioggia sparsa che potrebbe interessare alcune zone della regione. Tuttavia, si tratterebbe di fenomeni localizzati e di debole intensità, senza un impatto significativo sul quadro meteorologico generale.

Maggiore attenzione è invece rivolta all’evoluzione del fine settimana, che potrebbe vedere un cambiamento più marcato delle condizioni atmosferiche. Le attuali proiezioni indicano l’arrivo di un peggioramento più strutturato, caratterizzato da rovesci diffusi e un aumento della nuvolosità su gran parte della regione. Tuttavia, trattandosi di una tendenza ancora in fase di definizione, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per confermare con maggiore precisione l’entità e la distribuzione delle precipitazioni previste.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.