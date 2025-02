Meteo Puglia: tempo in peggioramento con il ritorno dello Scirocco, nubi e piovaschi in arrivo

MeteoWeb

Una perturbazione di origine nordafricana si sta avvicinando alla Puglia, portando un graduale aumento della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. Il cielo si coprirà progressivamente, con le prime precipitazioni che interesseranno il Salento nel pomeriggio, per poi estendersi in modo irregolare anche alla Puglia centrale. I venti si disporranno dai quadranti meridionali, con lo Scirocco in rinforzo e un conseguente aumento del moto ondoso, in particolare sul Mar Ionio.

Le temperature non subiranno variazioni significative, con valori massimi che non supereranno i 10-12 gradi, mentre le minime si manterranno comprese tra 1 e 7 gradi. Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli coperti e acquazzoni sparsi su tutta la regione, con una ventilazione ancora sostenuta da Scirocco e mari generalmente mossi.

Domenica lo scenario non subirà particolari cambiamenti: la nuvolosità rimarrà diffusa e saranno possibili improvvisi rovesci, alternati a brevi pause asciutte. Le temperature resteranno nella media stagionale, senza variazioni di rilievo, mentre i venti si orienteranno da est-nordest, mantenendo i mari mossi.

