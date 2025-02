Meteo Puglia: breve tregua prima del ritorno della pioggia

MeteoWeb

Dopo una fase di instabilità caratterizzata da acquazzoni e temporali, la circolazione depressionaria che ha interessato la Puglia inizia a perdere intensità, permettendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già dalla serata si assisterà a una progressiva attenuazione delle precipitazioni, con un tempo più asciutto che si consoliderà nel corso della notte. La giornata di venerdì sarà segnata da un miglioramento più deciso, con ampie schiarite e un generale ristabilimento delle condizioni meteo su gran parte del territorio. Tuttavia, questa parentesi di stabilità risulterà piuttosto breve, poiché già a partire da sabato una nuova perturbazione porterà un ritorno delle piogge su buona parte delle regioni del Sud-Est, riproponendo un quadro meteorologico improntato alla variabilità.

Nonostante l’alternanza tra schiarite e nuovi episodi di maltempo, le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi pressoché stazionarie rispetto ai valori attuali. L’evoluzione atmosferica dei prossimi giorni sarà determinante per comprendere l’intensità e la distribuzione delle nuove precipitazioni attese nel fine settimana.

