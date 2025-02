Meteo Puglia: ultime giornate invernali prima del ritorno dell’alta pressione

MeteoWeb

La Puglia si trova ancora sotto l’influenza di correnti fredde di origine balcanica, responsabili di un clima tipicamente invernale con temperature al di sotto della media stagionale. La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli variabili, con alternanza di nubi e schiarite su gran parte della regione. Sul Gargano e nel Barese non si escludono brevi piovaschi, mentre altrove il tempo si manterrà più asciutto. I venti soffieranno da maestrale e grecale, contribuendo a rendere i mari mossi, soprattutto lungo la costa adriatica. Le temperature si manterranno stazionarie, con valori minimi compresi tra 0 e 8 gradi e massime che non supereranno i 9-10 gradi.

Nella giornata di domani il quadro meteorologico vedrà un generale miglioramento, con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. Tuttavia, i venti di maestrale resteranno sostenuti, mantenendo i mari ancora mossi, in particolare lungo il versante adriatico. Le temperature non subiranno variazioni significative, continuando a mantenere un’impronta invernale.

Un cambiamento più deciso è atteso tra sabato e domenica, quando l’Anticiclone delle Azzorre farà il suo ritorno sulla regione. Questo favorirà condizioni di stabilità atmosferica con giornate prevalentemente soleggiate. Nonostante il miglioramento del tempo, le temperature minime resteranno basse nelle ore notturne e al primo mattino, con possibili gelate nelle zone interne. Durante il giorno, invece, i valori massimi tenderanno a salire, raggiungendo punte di 13-15 gradi, segnando così un primo, seppur timido, passo verso un clima più mite.

