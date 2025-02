Meteo Puglia: ultimi giorni di stabilità, da venerdì arriva il maltempo

MeteoWeb

L’Italia si trova sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione, che garantisce condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale godono di un clima sereno, con un cielo prevalentemente limpido che caratterizza anche la giornata odierna. Tuttavia, questo scenario di stabilità è destinato a durare solo fino a domani, prima di un nuovo cambiamento atteso a partire da venerdì.

In Puglia, il ritorno dell’anticiclone sta regalando giornate luminose con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Il maestrale soffia con intensità sostenuta, contribuendo a mantenere i mari mossi, in particolare lungo la costa adriatica. Le temperature, in lieve calo, vedono valori massimi che non superano i 10-11°C, mentre le minime si attestano tra 1°C e 7°C, confermando un contesto termico piuttosto freddo.

La giornata di domani non porterà variazioni significative. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con una ventilazione ancora moderata dai quadranti nord-occidentali. I mari risulteranno meno agitati rispetto ad oggi, con un leggero calo del moto ondoso. Anche il quadro termico rimarrà invariato, senza oscillazioni rilevanti nelle temperature massime e minime.

Nonostante la stabilità attuale, l’attenzione è rivolta ai prossimi giorni, quando una nuova perturbazione potrebbe interrompere il dominio dell’alta pressione, portando un peggioramento delle condizioni atmosferiche. I dettagli sull’evoluzione saranno più chiari nei prossimi aggiornamenti, in vista del fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.