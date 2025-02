Meteo, Regione per regione: la Candelora annuncia la fine dell’inverno o il suo ritorno?

MeteoWeb

La festa della Candelora, celebrata il 2 febbraio, è profondamente radicata nella tradizione popolare italiana e si accompagna a una ricca varietà di proverbi locali che cercano di interpretare l’andamento della stagione invernale. A seconda della regione, i detti legati a questa festività assumono significati contrastanti, riflettendo le credenze e le esperienze delle comunità rurali nel prevedere il tempo e l’arrivo della primavera. Nelle regioni settentrionali, in particolare a Trieste, si tramanda un proverbio che collega le condizioni meteorologiche del giorno della Candelora alla durata dell’inverno. Secondo la tradizione, se la giornata è caratterizzata da sole e dalla Bora, il freddo è ormai agli sgoccioli, mentre se pioggia e vento dominano la scena, il rigore dell’inverno è destinato a perdurare.

Un’idea simile è presente anche in Lombardia, dove si crede che una Candelora soleggiata sia presagio di una stagione fredda ancora lunga, mentre la pioggia e il vento indicherebbero una svolta verso temperature più miti. In Piemonte, invece, si segue un criterio opposto: se nevica o piove si può sperare in un’uscita anticipata dall’inverno, mentre la presenza del sole suggerisce che il freddo continuerà a farsi sentire.

Spostandosi verso il Centro Italia, la Toscana adotta un’interpretazione simile, considerando le precipitazioni come un segnale positivo per l’imminente cambio di stagione. Il proverbio popolare toscano afferma che se il 2 febbraio si presenta con neve o grandine, l’inverno è agli sgoccioli, mentre se la giornata è caratterizzata dal sole si è ancora nel pieno della stagione fredda. Anche nelle Marche, la saggezza popolare associa il tempo della Candelora alla durata del freddo, suggerendo che in caso di pioggia o neve si possano contare solo pochi giorni di inverno residuo, mentre una giornata serena preannuncia altre settimane di freddo.

Le credenze variano ulteriormente nelle regioni meridionali e insulari. In Sicilia, si tramanda il detto secondo cui, se l’inverno non è ancora concluso al 2 febbraio, bisogna attendere almeno altri quaranta giorni prima di sperare in un miglioramento del clima. Un’idea simile è presente in Calabria, dove un proverbio lega l’uscita dell’orso dalla tana al prolungamento del freddo: se l’animale emerge il giorno della Candelora e percepisce ancora l’inverno, annuncia altre settimane di basse temperature. Nella tradizione napoletana, invece, si registra un proverbio che introduce un ulteriore elemento di incertezza: mentre la Candelora segnerebbe la fine dell’inverno, San Biagio, che si festeggia il 3 febbraio, ribalterebbe la previsione, annunciando invece l’inizio di una nuova fase di freddo intenso.

Nell’Emilia-Romagna, i detti popolari bolognesi e modenesi ripropongono l’idea che pioggia e neve il 2 febbraio siano segnali di un inverno in declino, mentre il sole indicherebbe che il freddo durerà almeno per un altro mese. Questo concetto si ritrova anche in diversi proverbi trasversali, diffusi in molte parti d’Italia, che affermano come una giornata umida e piovosa durante la Candelora sia il presagio di un’imminente svolta climatica, mentre il bel tempo prolungherebbe il freddo.

Oltre alle previsioni meteorologiche, alcuni proverbi associano questa giornata alla produzione agricola, sostenendo che un 2 febbraio sereno possa portare a un abbondante raccolto di uva. Questi detti, tramandati di generazione in generazione, sono il risultato di secoli di osservazioni empiriche da parte delle comunità contadine, che cercavano di prevedere l’andamento delle stagioni in base ai segni della natura.

L’Italia, con la sua varietà di paesaggi e microclimi, ha sviluppato credenze locali che spesso si contraddicono tra loro, testimoniando l’importanza della Candelora nella cultura popolare. Ogni regione ha interpretato il passaggio tra inverno e primavera secondo la propria esperienza, creando un mosaico di proverbi che ancora oggi vengono ricordati e ripetuti come parte del patrimonio culturale del Paese.

