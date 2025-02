Meteo: rialzo termico e rischio valanghe in aumento sull’Appennino centrale

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, le condizioni meteorologiche sull’Appennino centrale, con particolare riferimento all’Abruzzo, hanno subito un netto cambiamento. Le abbondanti nevicate a quote medie, favorite dal recente peggioramento del tempo, hanno portato a un significativo accumulo di neve fresca. Tuttavia, con il previsto rialzo delle temperature e l’aumento dell’irradiazione solare, cresce il rischio di distacchi valanghivi, rendendo fondamentale monitorare gli aggiornamenti forniti dal servizio MeteoMont dei Carabinieri.

La principale criticità in questo scenario è rappresentata dalla neve ventata, la cui instabilità costituisce il principale fattore di rischio. Sebbene il rialzo termico possa favorire un lento incremento dell’attività valanghiva spontanea, il pericolo rimane elevato in determinate aree. In particolare, al di sopra dei 1900 metri, nei canaloni, nelle conche e nelle zone caratterizzate da improvvisi cambi di pendenza, si registrano condizioni favorevoli al distacco di valanghe di neve asciutta a lastroni. Queste ultime possono essere innescate anche con un debole sovraccarico e, soprattutto sui pendii molto ripidi esposti all’ombra, potrebbero coinvolgere gli strati superficiali del manto nevoso, generando valanghe di medie dimensioni.

L’analisi della situazione evidenzia la presenza di neve fresca e accumuli di neve ventata soprattutto nei settori occidentali al di sopra dei 1900 metri. Le zone più esposte al rischio si trovano sui pendii prossimi alle creste con orientamento sud-ovest, ovest e nord-ovest, dove la stratificazione del manto nevoso presenta elementi di fragilità. In particolare, sulle superfici molto ripide e in ombra, la neve vecchia contiene strati instabili che possono favorire il distacco di valanghe. Segnali evidenti di questa criticità sono le formazioni di dune sulla superficie nevosa, indicatori di una recente azione del vento che ha contribuito alla redistribuzione della neve.

Attualmente, le valutazioni sul rischio valanghe indicano livelli di allerta differenziati: in alcune aree dell’Appennino centrale è stato assegnato il livello 2 (giallo), che corrisponde a un pericolo moderato, con possibilità di distacchi principalmente in presenza di un forte sovraccarico e su pendii molto ripidi. Tuttavia, in altre zone si è raggiunto il livello 3 (arancione), segnalando un pericolo marcato, dove anche un piccolo carico può innescare il distacco del manto nevoso.

Alla luce di queste condizioni, è essenziale adottare tutte le precauzioni necessarie per chiunque frequenti la montagna, evitando aree esposte al rischio e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni dei bollettini ufficiali. L’attenzione e la prudenza restano elementi fondamentali per garantire la sicurezza in un ambiente in continua evoluzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.