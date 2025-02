Meteo Sardegna: soffia il Maestrale, vento forte, temperature in calo e mare agitato

MeteoWeb

Un’intensa ventilazione di Maestrale sta interessando la Sardegna, portando aria limpida ma sensibilmente più fredda. Le raffiche di vento raggiungono velocità comprese tra i 70 e i 90 km/h, risultando particolarmente intense nei settori nord-orientali e centro-orientali dell’isola. Questa condizione meteorologica sta contribuendo a un generale miglioramento della visibilità atmosferica, ma anche a un calo significativo delle temperature. Residue precipitazioni si stanno ancora manifestando in alcune aree, ma la tendenza per le prossime ore è verso un’attenuazione dei fenomeni. Nel corso della giornata, infatti, le schiarite diventeranno sempre più ampie, lasciando spazio a un cielo più asciutto e sereno. Tuttavia, il clima si farà meno mite, con temperature massime che non supereranno i 16°C, segnando l’inizio di un periodo più fresco e meno confortevole.

Il forte vento sta inoltre influenzando le condizioni marine, con un moto ondoso in deciso aumento. Le coste esposte sono particolarmente soggette all’impeto delle onde, che si infrangono con forza lungo il litorale, rendendo il mare agitato e poco adatto alla navigazione.

