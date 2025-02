Meteo Sardegna: maltempo nel weekend, ma con evoluzione ancora incerta

MeteoWeb

A pochi giorni dall’inizio del fine settimana, la previsione meteorologica per la Sardegna presenta ancora diverse incertezze. L’evoluzione atmosferica potrebbe infatti seguire due scenari distinti, entrambi attualmente con la stessa probabilità di realizzazione.

Nel primo caso, il peggioramento inizierebbe dalla serata odierna, con le precipitazioni che si estenderebbero fino alle prime ore di domenica. In questa configurazione, le aree più colpite sarebbero quelle orientali, dove gli accumuli potrebbero risultare localmente abbondanti. Nel settore meridionale i fenomeni sarebbero meno intensi, ma comunque di moderata entità, mentre nel resto dell’isola le precipitazioni risulterebbero più deboli e generalmente inferiori ai 20 mm.

L’alternativa previsionale prevede invece una configurazione leggermente diversa, con i fenomeni che resterebbero prevalentemente confinati sul Tirreno. In questo scenario, le precipitazioni raggiungerebbero la Sardegna solo in modo marginale, interessando principalmente le zone orientali con accumuli localmente moderati.

Data la situazione ancora in fase di definizione, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per stabilire con maggiore precisione l’effettiva traiettoria del maltempo e le zone più colpite. L’evoluzione delle prossime ore sarà determinante per chiarire quale dei due scenari prevarrà nel fine settimana.

